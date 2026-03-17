Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал разгромную победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против ЦСКА (4:0).

По сумме двух встреч «Краснодар» (1:3, 4:0) пробился в финал турнира, где сыграет против победителя противостояния между московским «Динамо» и «Спартаком».

«Можно ли было предположить, что матч сложится таким образом? После того, как проиграли в первом матче, хорошо готовились ментально. Было много атак, но мы показали, из чего мы сделаны. Они могли говорить то, что хотели. Нужно было фокусироваться на своей работе и задаче, которую предстояло решить.

Почему матчи против ЦСКА получаются такими эмоциональными? Не знаю, не хочу больше ничего говорить о ЦСКА», — сказал Кордоба «Матч ТВ».