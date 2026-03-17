Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Напомним, что первая встреча между этими командами завершилась вничью — 1:1.

«В этой игре будут важны детали. Нам нужно будет справиться с проявлением сильных сторон соперника и создать свои моменты.

Если посмотреть на наши две предыдущие игры с ними, то можно увидеть сильные отрезки в нашем исполнении, у нас возникали острые эпизоды, но мы так и не обыграли "Барселону", поэтому предстоящий матч — это вызов», — приводит слова Хау пресс-служба «сорок».

Ответная игра между «Барселоной» и «Ньюкаслом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 18-го марта в 20:45 мск.