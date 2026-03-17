Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

«"Ньюкасл" — это команда, которая опирается на игру с уклоном в физику, их футболисты персонально опекают соперника, а ещё они опасны во время контратак. Нам необходимо провести эту игру идеально, и мы приложим все усилия, чтобы сделать это», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится завтра, 18 марта на стадионе «Камп Ноу». Первый матч в Англии завершился вничью со счетом 1:1.