Портал Transfermarkt обновил информацию о рыночных стоимостях футболистов испанской Ла Лиги.

Арсен Захарян globallookpress.com

Рыночная стоимость российского полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна выросла на 2,5 миллиона евро и теперь составляет 10 миллионов.

После серии травм Захарян вернулся на поле и был включен в расширенный список игроков для участия в ближайших матчах сборной России.

Сезон для Захаряна складывается так: он провел 15 матчей в Ла Лиге, но пока не отметился голами или ассистами. Также он сыграл четыре матча в Кубке Испании, забив один гол.