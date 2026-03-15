В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на выезде переиграл «Вердер» со счетом 2:0.
Счет в игре был открыт на 6-й минуте, когда отличился Пол Небель, а Ли Джэ Сон на 52-й минуте установил окончательный результат на табло.
Результат матча
ВердерБремен0:2МайнцМайнц
0:1 Пауль Небель 6' 0:2 Ли Джэ Сон 52'
Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара (Исаак Шмидт 69'), Хулиан Малатини (Мик Шметгенс 55'), Марко Фридль, Оливье Деман, Марко Грюлль (Salim Musah 85'), Йенс Стаге, Леонардо Биттенкорт (Патрис Чович 69'), Кэмерон Пуэртас, Романо Шмид, Кеке Топп (Джастин Нджинма 46')
Майнц: Даниэль Батц, Филипп Мвене (Нельсон Вайпер 72'), Сильван Видмер (Kacper Potulski 81'), Стефан Пош, Данни да Коста, Ли Джэ Сон (Sota Kawasaki 87'), Кайсю Сано, Пауль Небель, Доминик Кор, Филлип Тиц (Николас Ферачниг 72'), Шеральдо Бекер (Леннард Малоуни 87')
Жёлтые карточки: Леонардо Биттенкорт 38', Йенс Стаге 63' — Ли Джэ Сон 62'
«Майнц» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» с 25 баллами идет 15-м.