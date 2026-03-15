В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на выезде переиграл «Вердер» со счетом 2:0.

Счет в игре был открыт на 6-й минуте, когда отличился Пол Небель, а Ли Джэ Сон на 52-й минуте установил окончательный результат на табло.

Результат матча Вердер Бремен 0:2 Майнц Майнц 0:1 Пауль Небель 6' 0:2 Ли Джэ Сон 52' Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара ( Исаак Шмидт 69' ), Хулиан Малатини ( Мик Шметгенс 55' ), Марко Фридль, Оливье Деман, Марко Грюлль ( Salim Musah 85' ), Йенс Стаге, Леонардо Биттенкорт ( Патрис Чович 69' ), Кэмерон Пуэртас, Романо Шмид, Кеке Топп ( Джастин Нджинма 46' ) Майнц: Даниэль Батц, Филипп Мвене ( Нельсон Вайпер 72' ), Сильван Видмер ( Kacper Potulski 81' ), Стефан Пош, Данни да Коста, Ли Джэ Сон ( Sota Kawasaki 87' ), Кайсю Сано, Пауль Небель, Доминик Кор, Филлип Тиц ( Николас Ферачниг 72' ), Шеральдо Бекер ( Леннард Малоуни 87' ) Жёлтые карточки: Леонардо Биттенкорт 38', Йенс Стаге 63' — Ли Джэ Сон 62'

Статистика матча 3 Удары в створ 2 6 Удары мимо 4 66 Владение мячом 35 6 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 7 Фолы 7

«Майнц» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» с 25 баллами идет 15-м.