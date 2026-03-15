Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Я думаю, он не до конца раскрылся. Там есть потенциал, который можно вытащить у него. Габаритный, заряженный, злой, вверху хорошо играет.

В матче со "Спартаком" видно было, насколько он активно отрабатывал. Если у тренера пропадает контакт с игроком, то футболисту сложно. В "Зените" тоже не все сразу получалось. Но он терпел, и сейчас Семак ему доверяет.

По‑спортивному его нельзя сейчас трогать и убирать из старта. Потому что он забивает», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».