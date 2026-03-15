В 30-м туре английской Премьер-лиги завершился матч между «Ноттингем Форест» и «Фулхэмом». Игра завершилась без голов — счет остался 0:0.
На 63-й минуте «Ноттингем Форест» забил гол, который был засчитан Дан Ндой, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем0:0ФулхэмЛондон
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна, Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон (Джеймс Макати 88'), Николас Домингес (Дан Ндой 46'), Морган Гиббз-Уайт (Райан Йейтс 74'), Каллум Хадсон-Одои (Омари Хатчинсон 46'), Игор Жезус (Тайво Авонийи 63')
Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Гарри Уилсон (Райан Сесеньон 90'), Сандер Берге (Томас Кейрни 78'), Рауль Хименес (Родриго Мунис 62'), Оскар Бобб (Самуэль Чуквезе 62'), Джошуа Кинг (Саша Лукич 63'), Алекс Айуоби
Жёлтые карточки: Неко Уильямс 18', Эллиот Андерсон 45+2' — Сандер Берге 32', Энтони Робинсон 61', Йоаким Андерсен 75'
После этого матча «Ноттингем Форест», набрав 29 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 41 очком расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Ноттингем Форест» 22 марта сыграет на выезде против «Тоттенхэм Хотспур», а «Фулхэм» 21 марта примет «Бернли».