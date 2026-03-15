В 30-м туре английской Премьер-лиги завершился матч между «Ноттингем Форест» и «Фулхэмом». Игра завершилась без голов — счет остался 0:0.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 63-й минуте «Ноттингем Форест» забил гол, который был засчитан Дан Ндой, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено.

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 0:0 Фулхэм Лондон Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна, Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон ( Джеймс Макати 88' ), Николас Домингес ( Дан Ндой 46' ), Морган Гиббз-Уайт ( Райан Йейтс 74' ), Каллум Хадсон-Одои ( Омари Хатчинсон 46' ), Игор Жезус ( Тайво Авонийи 63' ) Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Гарри Уилсон ( Райан Сесеньон 90' ), Сандер Берге ( Томас Кейрни 78' ), Рауль Хименес ( Родриго Мунис 62' ), Оскар Бобб ( Самуэль Чуквезе 62' ), Джошуа Кинг ( Саша Лукич 63' ), Алекс Айуоби Жёлтые карточки: Неко Уильямс 18', Эллиот Андерсон 45+2' — Сандер Берге 32', Энтони Робинсон 61', Йоаким Андерсен 75'

Статистика матча 2 Удары в створ 0 4 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 5 Угловые удары 4 3 Офсайды 1 8 Фолы 10

После этого матча «Ноттингем Форест», набрав 29 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 41 очком расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Ноттингем Форест» 22 марта сыграет на выезде против «Тоттенхэм Хотспур», а «Фулхэм» 21 марта примет «Бернли».