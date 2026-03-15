Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в матче против «Севильи» (5:2).

«Возвращение Гави — отличная новость. Были моменты, когда мы могли сыграть лучше. Мы немного медленно двигали мяч. В некоторых фазах игры нам не хватало уверенности.

Когда мы теряли мяч, могли прессинговать лучше. Теперь впереди Лига чемпионов, и там очень важно делать это правильно. Дани провел отличный матч, Эспарт, Канселу… Но, думаю, мы могли сыграть гораздо лучше.

Канселу понадобилось время, чтобы адаптироваться. В последних матчах он был фантастическим. Это невероятно техничный игрок. Его гол, участие в первом голе — когда он заработал пенальти, также его действия при создании офсайда. Канселу — правильный выбор», — цитирует Флика Marca.

Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице испанской Примеры, на четыре очка опережая второй «Реал».