Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итог матча против «Акрона» (1:1).

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Вели в счете, но остались вдесятером. Поэтому соперник стал больше давить. Поблагодарил ребят за то, что свою работу сделали. Но стандарт не позволил нам выиграть.

Мелкадзе? Главное, чтобы он играл, забивал и приносил команде пользу. Когда есть конкуренция, то это хорошо.

Результат есть. Это футбол. Этот матч можно занести в актив, кроме результата», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что «Ахмат» идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

В 22-м туре «Ахмат» на своем поле сыграет с «Ростовом», а «Акрон» отправится в гости к «Локомотиву».