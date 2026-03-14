В 30-м туре АПЛ «Вест Хэм» будет принимать «Манчестер Сити». Команды сыграют 14 марта в Лондоне. Старт поединка в 23:00 мск.

Обеим командам сегодня нужна победа. «Вест Хэму» она позволит побороться за выход из зоны вылета. У «молотобойцев» 28 очков. Они всего в одном пункте от 16-й строчки. «Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 10 пунктов, поэтому «горожанам» нужно набрать очки, чтобы не отставать от «канониров» в борьбе за титул.

«Вест Хэм» в прошлом туре одержал седьмую победу в сезоне, выиграв 1:0 у «Фулхэма». «Ман Сити» потерял очки в домашней игре с «Ноттингем Форест», завершившейся со счетом 2:2.

Стоит отметить, что на счету «Ман Сити» 7 побед подряд в очных встречах с «Вест Хэмом».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

Букмекеры: 4.93 на «Вест Хэм», 4.30 на ничью, 1.66 на «Манчестер Сити».

Прогноз ИИ: будет победа «Ман Сити» 1:0.

Трансляция матча

