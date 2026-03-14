Президент «Фенербахче» Садеттин Саран выразил недовольство результатами команды в матче 26-го тура чемпионата Турции против «Фатих Карагюмрюк», который завершился поражением со счетом 0:2.

После игры было срочно созвано совещание руководства клуба для обсуждения будущего главного тренера Доменико Тедеско. Об этом сообщает Sabah.

Согласно источнику, в субботу, 14 марта, Тедеско и спортивный директор клуба Девин Озек должны были явиться в клуб для обсуждения дальнейших шагов. Руководство «Фенербахче» уже рассматривает несколько кандидатур на замену итальянскому тренеру.

Поражение от «Фатих Карагюмрюк» прервало рекордную серию «Фенербахче» из 22 матчей без поражений в чемпионате.