Тренер калининградской «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о победе в матче с ЦСКА(1:0).

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален

«Ребята выполнили установку. Конечно, брака хватало, но то, что мы просили, они делали, и мы были близки ко второму забитому мячу.

Концовка? В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем‑то прибежали. Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему‑то не хотели уходить, не знаю почему», — цитирует Нагайцева «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й строчке с 36-ю баллами.