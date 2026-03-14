Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком». По его мнению, сине-бело-голубые завоюют три очка.

«Я думаю, что "Зенит" выиграет. У "Зенита" всегда получаются матчи против больших команд. Думаю, что мало кто предполагал, что "Зенит" обыграет "Краснодар" на выезде, когда у них была плохая серия, но они взяли и обыграли.

Здесь тоже "Зенит" не впечатляет, но "Спартак" даст им играть. При поддержке своих трибун "Зенит" выиграет», — сказал Кержаков на канале «Это футбол, брат!».

Встреча в Санкт-Петербурге начнется 14 марта в 16:00 мск.