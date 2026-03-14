«Хоффенхайм» разошелся миром с «Вольфсбургом» в матче 26-го тура Бундеслиги — 1:1.
Константинос Кульеракис на 65-й минуте вывел гостей вперед. Гриша Промель спас свою команду от поражения на 83-й минуте встречи.
0:1 Константинос Кульеракис 64' 1:1 Гриша Прёмель 83'
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Робин Гранач, Озан Кабак, Бернардо, Леон Авдуллаху (Ила Бебу 79'), Ваутер Бюргер, Александер Прасс (Гриша Прёмель 61'), Андрей Крамарич, Базумана Туре, Фисник Аслани (Тим Лемперте 61')
Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле, Саэль Кумбеди, Моритц Йенц, Кристиан Эриксен, Винисиус Соуза, Йеспер Линдстрём (Йонас Винд 63'), Константинос Кульеракис, Жануэль Белосьян, Мохамед Амура (Патрик Виммер 80'), Дженан Пейчинович (Адам Дагим 63')
Жёлтые карточки: Винисиус Соуза 69' (Вольфсбург), Кристиан Эриксен 85' (Вольфсбург)
«Хоффенхайм» с 50 очками по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, «Вольфсбург» (21) — семнадцатый.