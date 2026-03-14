Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 30-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» высказался о шансах команды побороться за золото.

«Теперь у нас на пути "Вест Хэм". Премьер-лига — самый сложный турнир. Мы все еще вторые, понимая, что если потеряем очки, все будет кончено. Я всегда говорил, что в последних 10 турах каждая команда борется за что-то — за выживание, за место в Лиге Европы, за место в Лиге конференций, за место в Лиге чемпионов, за чемпионство. Это нормально, каждая игра имеет значение. Теперь второго шанса не будет», — цитирует BBC Гвардиолу.

Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» начнется 14 марта в 23:00 мск.