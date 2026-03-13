Известный российский специалист Сергей Юран высказал своё мнение по поводу работы Ролана Гусева во главе московского «Динамо»

Сергей Юран globallookpress.com

«Пока преждевременно что‑то обсуждать. А если потом пойдёт неудача? О чём мы будем говорить? Что он уже не перспективный тренер? Так и футболистов возносят после пары игр. Чуть ли не мегазвездой называют. А потом мы спрашиваем: "А где он?" Во второй лиге где‑то, оказывается. Да, игра "Динамо" очень неплохая. Но чтобы говорить о чём‑то, необходимо что‑то выиграть. Поэтому нужно спокойно дать тренеру работать. Не надо вешать ярлыки: перспективный или супер. Доработает до конца чемпионата, и тогда можно уже будет итоги подвести», — сказал Юран в интервью «СЭ».

48‑летний Гусев был утверждён в качестве главного тренера бело‑голубых в декабре 2025 года.

Ранее он работал в качестве ассистента у Марцела Лички (с 2023 года) и Валерия Карпина (с 2025 года). С Гусевым заключили контракт до конца сезона.