Известный российский специалист Сергей Юран высказал своё мнение по поводу работы Ролана Гусева во главе московского «Динамо»

Сергей Юран
Сергей Юран globallookpress.com

«Пока преждевременно что‑то обсуждать.  А если потом пойдёт неудача?  О чём мы будем говорить?  Что он уже не перспективный тренер?  Так и футболистов возносят после пары игр.  Чуть ли не мегазвездой называют.  А потом мы спрашиваем: "А где он?" Во второй лиге где‑то, оказывается.  Да, игра "Динамо" очень неплохая.  Но чтобы говорить о чём‑то, необходимо что‑то выиграть.  Поэтому нужно спокойно дать тренеру работать.  Не надо вешать ярлыки: перспективный или супер.  Доработает до конца чемпионата, и тогда можно уже будет итоги подвести», — сказал Юран в интервью «СЭ».

48‑летний Гусев был утверждён в качестве главного тренера бело‑голубых в декабре 2025 года.

Ранее он работал в качестве ассистента у Марцела Лички (с 2023 года) и Валерия Карпина (с 2025 года).  С Гусевым заключили контракт до конца сезона.