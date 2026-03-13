Эксперт Александр Бубнов обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Милораду Мажичу относительно работы арбитров в матчах РПЛ во второй части текущего сезона.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Милорад, значит, ты сказал, что в 19-м туре как никогда много ошибок допустили, и будете исправлять. Милорад, вы до конца сезона в каждом туре будете столько ошибок допускать, что каждый тур будет скандальным.

И это тоже одно из веяний российского чемпионата — обязательно сопутствующий фактор. Потому что судьи… Одни неквалифицированные, другие не разбираются. Потом VAR. С одной стороны, должен помогать, и иногда помогает, а иногда, наоборот, убивает судей», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».