Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал выступление «Динамо» после зимней паузы.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») globallookpress.com

«У "Динамо" впереди есть матчи. Надо было с начала сезона хорошо играть. Тогда бы и вопросов к ним не было. Играли плохо, не набрали очки. А сейчас хорошо начали, все говорят, что "Динамо" нашло свою игру. Но посмотрим, какое место займут в конце сезона. Результативность хорошая, но встреч еще много в чемпионате», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Динамо» после зимнего перерыва одержало две победы в РПЛ над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а также выиграл в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России у «Спартака» со счетом 5:2.

Динамо с 27 очками занимает 7-е место в РПЛ.