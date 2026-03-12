Матч между сборными Аргентины и Испании в рамках Финалиссимы, который должен был пройти 27 марта в Дохе, переносится в Мадрид на стадион «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Diario AS.

Кубок Финалисимы globallookpress.com

Проведение игры в Катаре стало невозможным из-за недавних инцидентов с беспилотниками и баллистическими ракетами, что привело к активации пункта об отмене. Хотя рассматривались варианты проведения матча в Риме или Лиссабоне, УЕФА и КОНМЕБОЛ сочли «Бернабеу» наиболее подходящей ареной для такого события. Решение практически принято, остаются только вопросы безопасности.

Сложная ситуация усугубляется тем, что в тот же день на стадионе «Метрополитано» в Мадриде запланирован товарищеский матч между сборными Марокко и Эквадора. Это потребует дополнительных мер по обеспечению безопасности, но испанская столица готова принять два крупных мероприятия одновременно.

Финалиссима — это турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители чемпионата Европы (в настоящее время это сборная Испании) и Кубка Америки (сборная Аргентины).