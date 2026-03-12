Домашний стадион аргентинского «Бока Хуниорс»— знаменитая на весь мир «Ла Бомбонера» — будет увеличен до 80 тысяч зрителей, сообщает издание AP.

«Стадион не переносят и не строят новый. Его расширяют, сохраняя идентичность», — пояснили в аргентинском клубе, представив краткое описание проекта.

Сейчас стадион вмещает 57 тысяч зрителей. Затраты на масштабную реконструкцию оцениваются в 50–60 млн долларов. Строительство начнётся во время чемпионата мира 2026 года и будет идти не менее двух лет.

Официальное название арены — стадион имени Альберто Х. Армандо, но в народе она известна как «Ла Бомбонера» из‑за формы, напоминающей коробку шоколадных конфет. Стадион функционирует с 1940 года.

Ранее об увеличении стадиона до 100 тысяч зрителей и возведении крыши заявил другой аргентинский гранд — «Ривер Плейт». Всё это делается в целях подготовки к ЧМ‑2030, который одновременно пройдёт в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Испании, Португалии и Марокко в честь 100‑летия соревнования.