Полузащитник «Баварии» Александар Павлович прокомментировал победу своей команды над «Аталантой» (6:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Александар Павлович
Александар Павлович globallookpress.com

«Сыграть намного лучше было почти невозможно.  В идеале, конечно, хотелось не пропустить, но это топ-результат и топ-игра.  Мы с самого начала были полностью в матче.  Знали, чего ожидать, и великолепно с ним справились.  И в атаке, и в обороне сегодня почти все сделали на высочайшем уровне.  Думаю, поэтому счет получился таким убедительным», — цитирует Павловича пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.