Полузащитник «Баварии» Александар Павлович прокомментировал победу своей команды над «Аталантой» (6:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Сыграть намного лучше было почти невозможно. В идеале, конечно, хотелось не пропустить, но это топ-результат и топ-игра. Мы с самого начала были полностью в матче. Знали, чего ожидать, и великолепно с ним справились. И в атаке, и в обороне сегодня почти все сделали на высочайшем уровне. Думаю, поэтому счет получился таким убедительным», — цитирует Павловича пресс-служба УЕФА.
Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.