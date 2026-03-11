Наставник «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над «Аталантой» (6:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась 10 марта в Бергамо.

Венсан Компани globallookpress.com

«Впереди еще ответный матч, так что "Баварии" нужно сохранять концентрацию. Ключевым сегодня было найти правильный подход к игре. Наша игра один в один имела очень важное тактическое значение, а высокий прессинг очень помог.

Мы уже не в первый раз встречаемся с такой командой, как "Аталанта", которая любит атаковать, так что сюрпризов не было», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча в Мюнхене состоится 18 марта и начнется в 23:00 мск.