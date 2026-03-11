Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».  Встреча закончилась вничью 1:1.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Сыграли не лучшим образом: часто теряли мяч и не реализовывали моменты.  У соперника много быстрых игроков, при этом защитой я доволен.  Встреча была интенсивной.  Хотя перед этим был большой перерыв, у нас в календаре было много матчей, и мы постепенно восстановим запас сил.

Мы допускали много ошибок, часто фолили и теряли мяч.  Нужно восстановиться: в воскресенье новый матч, есть время на отдых и подготовку.  Такой уровень соревнований требует адаптации», — приводит слова Флика Marca.

Ответная встреча пройдет 18 марта в Барселоне.