Лиам Росеньор, главный тренер «Челси», дал интервью перед первым матчем с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«ПСЖ» — команда мирового уровня; было бы безумием говорить иначе. У них игроки мирового класса и тренер мирового уровня, но они есть и у нас. Я уверен в себе и еще больше уверен в нашей команде. Это удачное сочетание. И я говорю не только об этих матчах, но и о том, чего мы хотим добиться в долгосрочной перспективе«, — приводит слова Росеньора пресс-служба УЕФА.

Матч между "Челси" и "ПСЖ" состоится 11 марта в Париже и начнется в 23:00 по московскому времени.