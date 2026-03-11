Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло прокомментировал разгромное поражение бергамасков от «Баварии» (1:6) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Джанлука Скамакка («Аталанта») globallookpress.com

«Я увидел команду, которая активно прессинговала и стремительно двигалась вперёд, а все игроки демонстрировали впечатляющие навыки в видении игры и контроле мяча. Каждый раз, когда "Бавария" отбирала мяч, они устремлялись вперёд и использовали пространство. С такой техникой они, безусловно, создавали проблемы для "Аталанты".

На самом деле "Аталанте" повезло, что она пропустила всего шесть голов. Могло быть гораздо больше, так как вратарь сделал несколько отличных сэйвов. Это урок для итальянского футбола. "Аталанта" — единственная итальянская команда, вышедшая в 1/8 финала, она обыграла дортмундскую "Боруссию", но у неё не было ни единого шанса против лидера чемпионата Германии», — цитирует Капелло Football Italia.

Ответная игра состоится 18 марта в Мюнхене.