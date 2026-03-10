Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что железнодорожникам сейчас не хватает футболистов в средней линии после ухода Дмитрия Баринова.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«В центральной зоне всё нормально. Сильных изменений пока нет. С Бариновым было бы надёжнее в середине, состав могли бы варьировать. У "Локомотива" теперь короткая скамейка, выпускать в основу, по сути, некого», — цитирует Сенникова «Советский спорт».

В зимнее трансферное окно капитан «Локомотива» Баринов перешёл в ЦСКА, а вместо него не было приобретений.

Сейчас команда Михаила Галактионова идёт третьей в таблице РПЛ с 41 очком. Впереди «Зенит» (42) и «Краснодар» (43).