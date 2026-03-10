Мадридский «Реал» на своем официальном сайте обнародовал информацию о составе команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Джуд Беллингем globallookpress.com

Сразу шесть игроков «сливочных» не смогут принять участие в игре. Среди них два ключевых футболиста — французский форвард Килиан Мбаппе и английский полузащитник Джуд Беллингем. Также поединок пропустят Давид Алаба, Альваро Каррерас, Дани Себальос и Эдер Милитао.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 11 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».