«Лацио» обыграл «Сассуоло» (2:1) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, отличился Даниэль Мальдини.

«Сассуоло» сравнял счет на 35-й минуте благодаря голу Армана Лорьенте.

На 90+2-й минуте игрок «Лацио» Адам Марушич забил победный гол — 2:1.

Результат матча

Лацио Рим 2:1 Сассуоло Сассуоло

1:0 Дэниел Мальдини 2' 1:1 Арман Лорьенте 35' 2:1 Адам Марушич 90+2'

Лацио: Марио Хила, Алессио Романьоли ( Оливер Провстгор 46' ), Нуну Тавареш, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Данило Катальди ( Патрисио Габбарон 38' ), Кеннет Тейлор, Густав Исаксен ( Маттео Канчелльери 79' ), Маттиа Цаканьи, Дэниел Мальдини ( Булайе Диа 65' ), Edoardo Motta

Сассуоло: Арьянет Мурич, Улиссес Гарсия ( Джош Дойг 69' ), Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Лука Липани ( Неманья Матич 46' ), Кристиан Торстведт, Арман Лорьенте, Доменико Берарди, M'Bala Nzola ( Себастьян Валюкевич 68' ), Исмаэль Коне ( Дэррил Бакола 83' ), Woyo Coulibaly ( Лука Моро 68' )

Жёлтые карточки: Лука Липани 37' (Сассуоло), Улиссес Гарсия 58' (Сассуоло), Арман Лорьенте 86' (Сассуоло), Себастьян Валюкевич 88' (Сассуоло)