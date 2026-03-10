«Лацио» обыграл «Сассуоло» (2:1) в матче 28-го тура итальянской Серии А.
Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, отличился Даниэль Мальдини.
«Сассуоло» сравнял счет на 35-й минуте благодаря голу Армана Лорьенте.
На 90+2-й минуте игрок «Лацио» Адам Марушич забил победный гол — 2:1.
Результат матча
ЛациоРим2:1СассуолоСассуоло
1:0 Дэниел Мальдини 2' 1:1 Арман Лорьенте 35' 2:1 Адам Марушич 90+2'
Лацио: Марио Хила, Алессио Романьоли (Оливер Провстгор 46'), Нуну Тавареш, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Данило Катальди (Патрисио Габбарон 38'), Кеннет Тейлор, Густав Исаксен (Маттео Канчелльери 79'), Маттиа Цаканьи, Дэниел Мальдини (Булайе Диа 65'), Edoardo Motta
Сассуоло: Арьянет Мурич, Улиссес Гарсия (Джош Дойг 69'), Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Лука Липани (Неманья Матич 46'), Кристиан Торстведт, Арман Лорьенте, Доменико Берарди, M'Bala Nzola (Себастьян Валюкевич 68'), Исмаэль Коне (Дэррил Бакола 83'), Woyo Coulibaly (Лука Моро 68')
Жёлтые карточки: Лука Липани 37' (Сассуоло), Улиссес Гарсия 58' (Сассуоло), Арман Лорьенте 86' (Сассуоло), Себастьян Валюкевич 88' (Сассуоло)
После этого матча «Лацио» занимает 10-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 9-й строчке с 38-ю баллами.