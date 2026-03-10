«СЭ» сообщает, что с большой долей вероятности 28 марта «Краснодар» сыграет товарищеский матч с «Амкалом».

Футбольный клуб «Краснодар» globallookpress.com

Ранее эти команды встречались в марте 2023 года. Тогда «Краснодар» одержал уверенную победу над медиакомандой со счетом 6:1.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 20 матчах. В сезоне 2024/25 команда впервые в своей истории стала чемпионом России.

«Амкал» — чемпион шестого сезона Медийной футбольной лиги, победитель Кубка МФЛ и Московского кубка селебрити в 2021 году.