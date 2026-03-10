Главный тренер «Сассуоло» Фабио Гроссо остался недоволен результатом игры с «Лацио» (1:2) в 28‑м туре Серии А и считает, что его команде пока недостаёт зрелости и стабильности в результатах, чтобы претендовать на что‑то большее.

«Наш изначальный подход был неверен, но есть вопрос зрелости, который требует определённых шагов в процессе, и в этом сезоне мы значительно опережаем график.

Если бы нам удавалось быть ещё и стабильными, мы были бы ещё выше в таблице. Мы отреагировали на пропущенный гол, хорошо начали второй тайм, но в концовке потеряли интенсивность. Это было скорее психологически, чем физически, особенно после того, как мы упустили два отличных момента, а затем сделали наивные ошибки.

Было бы важно привезти домой хотя бы очко, потому что у "Лацио" могут быть трудности, но она остаётся очень сильной командой. Они смогли выпустить свежие силы в атаке, которые и сделали разницу.

Мы определённо могли сыграть лучше. Обычно я не меняю двух крайних защитников, но Кулибали было трудно играть из‑за формы, а Гарсия только что получил жёлтую карточку, и "Лацио" активно давил на флангах, поэтому я не хотел, чтобы мы остались вдесятером. Это означало, что я не мог использовать эти две замены, чтобы изменить атаку. Жаль, у нас были отличные моменты прямо перед тем, как мы пропустили последний гол. Когда мы действуем не на полной интенсивности, команды такого уровня этим пользуются», — цитирует итальянского специалиста Sky Sport.

В матче с «Лацио» команда Гроссо пропустила решающий гол в компенсированное время. Сейчас «Сассуоло» занимает 9‑ю строчку в чемпионате Италии с 38 очками.