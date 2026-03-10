Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о шансах команды на победу в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 11 марта.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Это Реал Мадрид, и мы не должны недооценивать себя. Мы осознаем силу Сити, их тренера и игроков, но будем готовы показать свою игру. Это Мадрид», — заявил Арбелоа на пресс-конференции.

Первая встреча команд пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Ответный матч состоится 17 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется также в 23:00.