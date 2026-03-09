Бывший тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Лионель Месси мог вернуться в каталонскую команду, но трансфер был сорван.

Лионель Месси globallookpress.com

«Возвращение Месси в "Барсу" после ЧМ-2022 было решённым делом. Лео хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта остановил трансфер… Он сказал мне, что если Месси вернётся, разгорится война зарплат, и он не может позволить себе этого.

Месси никогда не вернётся в "Барселону" просто потому, что этого не хочет Лапорта. Не из-за Ла Лиги или не из-за того, что отец Лео хочет денег — всё это ложь. Это Лапорта говорит, что клуб не может позволить этого», — сказал Хави La Vanguardia.

Сейчас Месси выступает за «Интер Майами».