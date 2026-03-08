После 27 матчей «Вильярреал» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, набрав 54 очка. «Эльче» с 26 очками находится в непосредственной близости от зоны вылета.

«Эльче» смог забить лишь гол престижа — отличился Андре Силва на 83‑й минуте.

В 27‑м туре испанской Ла Лиги «Вильярреал» на своём поле одержал победу над «Эльче» со счётом 2:1.

1.99

Прогнозы•Завтра 23:00 «Эспаньол» — «Овьедо». Прогноз и ставка «Попугаи» одержат первую победу в 2026-м году?

Футбол•Сегодня 04:24 Зидан ждал пять лет. И вот чего

Футбол•Вчера 16:04 Звёздные читеры: почему Кейна, Роналду и Милнера можно назвать «накрутчиками» статистики

Футбол•Вчера 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Футбол•Вчера 04:01 Полуживой «Реал» вырвал победу в Виго: Вальверде оставил Мадрид в гонке за титул

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:59 Воссоединение по-милански: Каземиро и Модрич вновь образуют тандем в Италии?

Футбол•Сегодня 15:46 Новый Пирло для «Манчестер Юнайтед»: почему Сандро Тонали — идеальная замена Каземиро

Футбол•Вчера 16:20 Потерянная искра: как Фил Фоден переживает сложный период в «Манчестер Сити»

Футбол•06/03/2026 16:48 Микроскоп вместо футбола: почему VAR всё ещё порождает больше споров, чем доверия

Футбол•06/03/2026 11:58 «Here we go» за деньги: темная сторона Фабрицио Романо

Выбор читателей

Милан-2026•Вчера 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Футбол•02/03/2026 15:10 Возрождение и сомнения: Эндрик блистает в «Лионе», но может пролететь мимо ЧМ‑2026

Футбол•05/03/2026 12:43 Сезон на автопилоте: не пора ли «Ливерпулю» всё-таки уволить Арне Слота?

Футбол•03/03/2026 11:25 Шоу должно продолжаться? Тревожный отсчет до ЧМ-2026

Самое интересное

Футбол•20/02/2026 11:36 Король Франции: взлеты, трагедии и феномен Мишеля Платини

Милан-2026•20/02/2026 02:26 Ски-что? Ски-альпинизм — новый вид на Олимпиаде, в котором у России единственная медаль Милана-2026

Милан-2026•20/02/2026 04:51 Падение Петросян: как именно россиянка осталась без медали. Фотогалерея

Милан-2026•18/02/2026 19:05 Один в поле воин. Каково это — быть единственным олимпийцем от своей страны?