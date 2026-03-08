В 27‑м туре испанской Ла Лиги «Вильярреал» на своём поле одержал победу над «Эльче» со счётом 2:1.
На 31‑й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу канадца Тейджона Бьюкенена.
Спустя 10 минут преимущество «Вильярреала» удвоил уругвайский защитник Сантьяго Моуриньо.
«Эльче» смог забить лишь гол престижа — отличился Андре Силва на 83‑й минуте.
Результат матча
ВильярреалВильярреал2:1ЭльчеЭльче
1:0 Тажон Бушанан 31' 2:0 Сантьяго Моуриньо 41' 2:1 Андре Силва 82'
Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Пау Наварро (Ренато Вейга 76'), Рафа Марин, Серхи Кардона, Тажон Бушанан (Херар Морено 65'), Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо 75'), Пап Гуй (Томас Парти 75'), Альберто Молейро (Альфон Гонсалес 65'), Николя Пепе, Жорж Микаутадзе
Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес, Буба Сангаре (Хосан 68'), Лео Петро, Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст, Алейкс Фебас (Федерико Редондо 68'), Марк Агуадо (Гонсало Вильяр 68'), Грэйди Диангана (Мартим Нету 59'), Рафаэль Мир Висенте (Андре Силва 77'), Херман Валера
Жёлтые карточки: Альберто Молейро 43' — Мартим Нету 74', Андре Силва 90+6'
После 27 матчей «Вильярреал» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, набрав 54 очка. «Эльче» с 26 очками находится в непосредственной близости от зоны вылета.