В матче 27-го тура испанской Примеры «Севилья» и «Райо Вальекано» сыграли вничью 1:1.
На гол Акора Адамса на 13-й минуте гости ответили точным ударом Пача на 50-й минуте встречи.
Результат матча
СевильяСевилья1:1Райо ВальеканоМадрид
1:0 Акор Адамс 13' 1:1 Альфонсо Эспино 50'
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Танги Ньянзу, Сесар Аспиликуэта (Хосе Анхель Кармона 59'), Кике Салас, Хуанлу Санчес, Джибриль Соу (Батиста Менди 84'), Неманья Гудель, Люсьен Агум, Алексис Санчес (Чидера Эджук 68'), Акор Адамс (Исаак Ромеро 67'), Oso
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Альфонсо Эспино, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Фран Перес (Александр Алемао 86'), Оскар Валентин, Херард Гумбау (Альваро Гарсия 67'), Хорхе де Фрутос (Илиас Акомах 58'), Карлос Мартин (Унаи Лопес 67'), Иси Паласон (Педро Диас 86')
Жёлтые карточки: Неманья Гудель 2' — Фран Перес 59', Флорьян Лежён 64', Андрей Рациу 85'
«Райо Вальекано» с 31 очком в активе занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, «Севилья» (31) — 13-я.