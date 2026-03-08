Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о своей форме накануне первого матча против «Ньюкасла» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не так устал, как другие игроки. В конце концов, я восстанавливаюсь после лёгкой травмы, поэтому имел возможность отдохнуть. Сейчас я чувствую себя хорошо.

Это правда, что я устал после последнего матча, потому что это была очень тяжёлая игра, но это нормально», — приводит слова Рафиньи инсайдер Фабрицио Романо.

Рафинья играет за «Барселону» с июля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 27 встреч во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 5 голевых передач.