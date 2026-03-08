8 марта на стадионе «Колизей» в Хетафе состоится матч 27-го тура Ла Лиги, в котором «Хетафе» будет принимать «Бетис». Начало игры в 18:15 мск.

У «Хетафе» после 26 туров 32 очка. Команда занимает 11-е место в таблице. В прошлом матче хозяева добыли сенсационную победу над «Реалом» (1:0), так что «Бетису» стоит опасаться. Помимо этого «Хетафе» выиграл у «Вильярреала», а в целом за 5 туров у команды 5 побед и только одно поражение.

«Бетис» с 43 очками занимает 5-ю позиции. В 5 турах «бело-зеленые» ни разу не проиграли. Однако серия побед сменилась серией ничьих. В последних турах севильцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Севильей» (2:2).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров: 1.50 на победу «Хетафе», 4.67 на ничью, 6.47 на победу «Бетиса».

Прогноз на матч от ИИ: минимальная победа «Хетафе» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

