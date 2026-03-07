Туринский «Ювентус» летом твёрдо намерен укрепить вратарскую линию и сейчас проявляет активный интерес к голкиперу «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, информирует журналист Экрем Конур.

Гульельмо Викарио globallookpress.com

Также 29-летнего итальянца держат в поле зрения «Рома» и «Интер». Сумма сделки по голкиперу сейчас оценивается в 20–25 млн евро.

Викарио выступает в составе «Тоттенхэма» с лета 2023 года, перебравшись из «Эмполи». Всего в этом сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 57 мячей. В активе Викарио есть 5 матчей в составе сборной Италии.