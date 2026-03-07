Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил высокую оценку за игру в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Монако», несмотря на поражение команды со счётом 1:3.

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов globallookpress.com

Сафонов совершил три сэйва и был признан лучшим среди игроков парижан по версии L'Equipe, получив пять баллов.

В той же игре высокие оценки также получили Нуну Мендеш и Брэдли Барколя.  Худшей оценкой отметился Уоррен Заир-Эмери, допустивший ошибку при первом пропущенном голе.

На данный момент «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1.  В сезоне Сафонов провёл восемь матчей, четыре раза оставив ворота «сухими».