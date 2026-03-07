Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды от «Пари НН» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Расстраивает игра. Готовность команды была очень низкой. Вроде за пять дней мы должны были успеть восстановиться, но получилось, что мы были не готовы к этим скоростям, хотя надо отдать должное сопернику, "Пари НН" и раньше пытался делать перестроения в пользу скорости, а мы в этой скорости уступили.

При счете 0:2 шансов становится гораздо меньше. Ошибка была, все люди ошибаются. В других эпизодах он играл достаточно стабильно, но в этом эпизоде подвел. Мы должны быть готовы к тому, что у нас могут быть ошибки, но играть нам надо в другой футбол.

Насколько тяжело будет команде при увеличивающемся отрыве? Тяжело, нам будет тяжело», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Сочи» с 9 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата, находясь на 16-м месте.