«Челси» и «Ньюкасл» рассматривают возможность приобретения форварда «Аль-Хиляля» Дарвина Нуньеса, который стремится вернуться в Европу. Об этом сообщает издание Caught Offside.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

По информации источника, «Челси» видит в 26-летнем нападающем игрока, который сможет усилить атаку команды и придать ей больше агрессии. Однако главным препятствием для перехода Нуньеса в лондонский клуб может стать его высокая зарплата в размере 460 тысяч евро в неделю. Тем не менее, футболист может быть готов пойти на снижение оклада ради перехода.

В текущем сезоне Нуньес сыграл 24 матча во всех турнирах, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Его контракт с «Аль-Хилялем» действует до лета 2028 года.