«Осер» и «Страсбург» не выявили победителя в матче 25-го тура Лиги 1 — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.
Результат матча
ОсерОсер0:0СтрасбургСтрасбург
Осер: Донован Леон, Марвен Сеная, Синали Дьоманде, Брайан Око, Гидеон Менса, Фредрик Оппегор, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Хосуэ Казимир, Лассин Синайоко, Дэнни Намасо
Страсбург: Бен Чилвел (Хоакин Паникелли 65'), Исмаэль Дукуре, Эндрю Омобамиделе, Абдул Уаттара, Самир эль Мурабет, Датро Давид Фофана (Себастиан Нанаси 65'), Марсьяль Годо (Валентин Барко 65'), Хулио Энсисо, Жессим Яссин (Самуэль Амо-Амейо 46'), Lucas Hogsberg, Mike Penders
Жёлтые карточки: Гидеон Менса 44', Марвен Сеная 62' — Самир эль Мурабет 11', Эндрю Омобамиделе 64'
«Страсбург» с 36 очками находится на 7-м месте в Лиге 1, «Осер» (19) — 16-й в турнирной таблице.