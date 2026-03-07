Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своего клуба в 1/8 финала Кубка Англии над «Мансфилдом» (2:1), который выступает в Лиге 1.

Микель Артета globallookpress.com

«Это была настоящая игра Кубка Англии. Нужно отдать должное „Мансфилду“, стадиону, атмосфере — болельщики немного подкалывали. Здорово, когда команду так поддерживают. Они действительно создали нам большие трудности.

Нужно быть гораздо более безжалостными перед воротами. У нас было четыре‑пять отличных моментов, которые мы не реализовали. Тогда разница становится минимальной, и ты даёшь сопернику надежду. К тому же мы допустили ошибку в эпизоде с их голом.

Но у нас в стартовом составе были два 16‑летних игрока — не думаю, что такое когда‑либо происходило. Каждый чувствует свою причастность. Мы горим желанием матч за матчем становиться всё ближе к тем целям, которых можем достичь», — сказал Артета в интервью TNT Sports.

Соперник «канониров» по четвертьфиналу определится позднее.