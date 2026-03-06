В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» на стадионе «Молинью» примет «Ливерпуль». Команды встретятся 6 марта в 23:00 по мск.

«Вулверхэмптон» выдал два отличных поединка в АПЛ. Отчаянная борьба за выживание позволила «волкам» собраться и победить «Астон Виллу» (2:0). В прошлый хозяева одолели «Ливерпуль» 2:1, так что у аутсайдера АПЛ уже есть успешный опыт выступлений против «мерсисайдцев».

Для «Ливерпуля» это поражения стало серьезным ударом. До этого коллектив Арне Слота выиграл 4 матча подряд. «Вулверхэмптону» гости проиграли после разгрома «Вест Хэма» (5:2), что только усилило эффект неожиданности после фиаско. Сегодня «красные» явно настроены на громкий реванш.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Коэффициенты букмекеров на победу команд в матче составляют 6.10 и 1.56 соответственно, на проход «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля» котировки составляют 3.86 и 1.28.

Прогноз на матч от ИИ: «Ливерпуль» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.