Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о поражении «красно-белых» от «Динамо» (2:5) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Роман Зобнин — капитан «Спартака» globallookpress.com

«Безобразно! Очень безобразный матч. Хотя в первом тайме более-менее "Спартак" после 20-й минуты всё-таки приехал на стадион. Взяли вроде игру под контроль, забили гол. Казалось, всё нормально, должны додавить во втором тайме. Что во втором тайме делала оборона "Спартака"? Я не понимаю. У меня даже в голову не приходят такие действия, которые совершали защитники.

Игра пятками — так защитник не имеет права играть. "Спартаку" били в пустые ворота с пяти метров, никто никого не держит. Не знаю, почему так произошло. Сказать, что "Динамо" прям переиграло "Спартак"? Нет. В принципе, игра была равная. Но такие глупые ошибки, сами себе "привезли" эти голы. Безобразная игра в обороне. Если в атаке ещё более-менее что-то создавалось, то в обороне так играть вообще нельзя», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Ответная встреча состоится 18 марта в Москве.