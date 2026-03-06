Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о поражении «красно-белых» от «Динамо» (2:5) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Роман Зобнин — капитан «Спартака»
«Безобразно!  Очень безобразный матч.  Хотя в первом тайме более-менее "Спартак" после 20-й минуты всё-таки приехал на стадион.  Взяли вроде игру под контроль, забили гол.  Казалось, всё нормально, должны додавить во втором тайме.  Что во втором тайме делала оборона "Спартака"?  Я не понимаю.  У меня даже в голову не приходят такие действия, которые совершали защитники.

Игра пятками — так защитник не имеет права играть. "Спартаку" били в пустые ворота с пяти метров, никто никого не держит.  Не знаю, почему так произошло.  Сказать, что "Динамо" прям переиграло "Спартак"?  Нет.  В принципе, игра была равная.  Но такие глупые ошибки, сами себе "привезли" эти голы.  Безобразная игра в обороне.  Если в атаке ещё более-менее что-то создавалось, то в обороне так играть вообще нельзя», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Ответная встреча состоится 18 марта в Москве.