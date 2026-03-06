6 марта в Париже состоится матч 25-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Монако». Старт встречи в 22:45.

ПСЖ имеет 57 очков и опережает «Ланс» в борьбе за титул на 4 пункта. Чтобы попытаться развить успех, сегодня хозяевам нужно снова победить. «Парижане» одолели «Гавр» и «Мец» (3:0). Так коллектив Луиса Энрике отыгрался за досадное поражение 0:3 в матче с «Ренном».

«Монако» с 37 баллами идет на 7-й строчке в таблице. «Монегаски» набрали хорошую форму, так как выиграли 4 из 5 матчей в турнире, не имея ни единого поражения. На данный момент гости идут на 3-матчевой серии побед. Они выиграли у «Анже» (2:0), «Ланса» (3:2) и «Нанта» (3:1). В этом туре «Монако» имеет шанс вернуться в еврокубковую зону. Использует ли клуб эту возможность?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.10.

Букмекеры дают на победу ПСЖ 1.36, на победу «Монако» они предлагают 7.80, за 5.80 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект уверен в победе ПСЖ со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.