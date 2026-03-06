Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о нынешнем положении дел в «Спартаке».

Павел Мамаев globallookpress.com

«Сложно говорить о какой-то конкретной проблеме "Спартака", если ты не находишься внутри команды. Очевидно, что уже несколько лет вообще нет результата. Они обозначают какие-то цели и не могут их добиться. Руководителям клуба надо брать ситуацию в свои руки и разбираться.

"Спартак" всё равно остаётся топ-клубом по российским меркам. У них большой бюджет в сравнении с большинством команд РПЛ. Они ставят перед собой самые высокие цели, которые и хотят видеть болельщики. Просто "Спартак" после этого не добивается результата.

Кто может помочь этому "Спартаку"? Я всегда за отечественных тренеров. Из нынешних иностранцев в РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов. Есть Черчесов, который ещё и сам спартаковец. Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе. Для чего тогда брать иностранцев, которые не сильнее уровнем? » — приводит слова Мамаева Sport24.

В настоящий момент «Спартак» под руководством Фабио Челестини занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.