Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о нынешнем положении дел в «Спартаке».

Павел Мамаев
Павел Мамаев globallookpress.com

«Сложно говорить о какой-то конкретной проблеме "Спартака", если ты не находишься внутри команды.  Очевидно, что уже несколько лет вообще нет результата.  Они обозначают какие-то цели и не могут их добиться.  Руководителям клуба надо брать ситуацию в свои руки и разбираться.

"Спартак" всё равно остаётся топ-клубом по российским меркам.  У них большой бюджет в сравнении с большинством команд РПЛ.  Они ставят перед собой самые высокие цели, которые и хотят видеть болельщики.  Просто "Спартак" после этого не добивается результата.

Кто может помочь этому "Спартаку"?  Я всегда за отечественных тренеров.  Из нынешних иностранцев в РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов.  Есть Черчесов, который ещё и сам спартаковец.  Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе.  Для чего тогда брать иностранцев, которые не сильнее уровнем?  » — приводит слова Мамаева Sport24.

В настоящий момент «Спартак» под руководством Фабио Челестини занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.