Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста обсуждает возможность стать спортивным директором национальной сборной Марокко. По информации агентства EFE, стороны пока не пришли к соглашению.

Андрес Иньеста globallookpress.com

Если Иньеста примет предложение, он будет отвечать за организацию работы главной команды, а также за взаимодействие с молодежными академиями и женским футболом.

В это же время Королевская федерация марокканского футбола (FRMF) объявила о новом назначении главного тренера. Валид Реграги, который привел сборную Марокко к четвертому месту на чемпионате мира 2022 года, покинул свой пост. Его место займет Мохамед Уахи, который выиграл чемпионат мира с молодежной сборной Марокко в 2015 году.