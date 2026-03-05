Тренер Юрий Сёмин высказался по поводу того, что фанаты ЦСКА позволили себе расистские выкрики в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы во время матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (3:1). Встреча состоялась 4 марта в Москве.

Юрий Семин globallookpress.com

«Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже сложно комментировать. Были эти высказывания или нет? Болельщики в той или иной степени выражают свои эмоции, но не думаю, что в такой грубой и оскорбительной форме.

Кордоба — отличный футболист. Это футболист, который украшает нашу лигу. Я сам был на стадионе, но не слышал никаких выкриков», — сказал Сёмин «Чемпионату».