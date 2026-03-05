Бразильский защитник Матеус Рейс, недавно присоединившийся к ЦСКА, поделился своими впечатлениями об адаптации в московском клубе.

Матеус Рейс globallookpress.com

«Адаптация прошла легко, я не столкнулся с какими-либо трудностями. Клуб предоставил мне полную поддержку и уверенность, что помогло мне быстро освоиться. Как руководство, так и сотрудники клуба действительно внушали мне доверие, поэтому сейчас я чувствую себя здесь как дома», — сказал Рейс в интервью ТАСС.

Матеус Рейс перешел из португальского «Спортинга» в ЦСКА в феврале и подписал контракт до лета 2029 года. В ближайшее время армейцы сыграют дома против московского «Динамо» 8 марта.