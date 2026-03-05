Сразу восемь футболистов кантеры «Реала» сейчас тренируются с основным составом клуба, информирует издание Marca.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

На такой шаг главного тренера Альваро Арбелоа вынудила эпидемия травм среди игроков главной команды.

Из‑за травм и дисквалификаций в предстоящей игре в гостях с «Сельтой» точно не сыграют девять игроков: Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Родриго, Эдер Милитао, Дани Себальос, Давид Алаба, Франко Мастантуоно, Альваро Каррерас и Дин Хёйсен.

Команды сыграют между собой 6 марта в Виго в 23:00 (мск). Сейчас «Реал» занимает второе место в Примере с 60 очками.